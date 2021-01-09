Молодые скульпторы увековечивают память о героях карабахской войны

Молодые скульпторы в своих работах - бюстах, памятниках и барельефах - увековечивают историческую победу Азербайджана над армянской агрессией, создавая произведения в память о шехидах - героических сынах Родины, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности страны в Карабахской войне, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Работы посвящены памяти Национальных героев, солдат и офицеров, среди которых Полад Гашимов, Ильгар Мирзоев, Аллахверди Багиров, Рашад Атакишиев, Махир Дадашзаде, Пянджали Теймуров, Салех Алиев, Эмин Сулейманов, Джабраил Довлетзаде, Акбер Гусейнов, Рауф Алиев, Худаяр Юсифзаде, Мирсулейман Сулейманов, Самир Качаев, Натиг Тагиев, Ровшан Набиев, Хаким Гасанов, Этибар Садыгов, Ризван Теймуров.

Авторы работ - Эльхан Зейналов, Тебриз Солтанлы, Жаля Алиева, Рахиб Гараев, Замик Рзаев (двое последних также являются авторами эскиза памятника Альберту Агарунову).

Светлая память шехидам! Вечная слава героям!