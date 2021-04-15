В Азербайджане созданы курсы для режиссеров-документалистов

В Азербайджане созданы курсы профессионального кинопроизводства для режиссеров-документалистов с идеей проекта, которую они хотят разработать и воплотить в жизнь.

Арт-платформа Doklad iSchool, созданная азербайджанским режиссером-документалистом Имамом Гасановым во время пандемии, проводит еженедельные занятия по созданию документального кино, передает Day.Az.

Участники курса получат практические и теоретические навыки, узнают как развивать свои собственные идеи от тьюторов Ника Войгта и Мариам Чачиа.

Курсы стартуют 20 апреля и будут проходить на английском языке (онлайн) дважды в неделю.

Отметим, чито у участников курса есть возможность принять участие в эксклюзивной программе презентаций для избранных международных кинофестивалей и продюсеров. Два лучших проекта этого курса будут награждены денежным призом в размере 250$ для продолжения развития своего проекта, а один участник получит возможность представить свой проект на CineDoc Tbilisi аудитории влиятельных международных представителей индустрии.

Н. Гасымова