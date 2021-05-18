Народная артистка Азербайджана Эльмира Рагимова вылечилась от коронавируса и выписана из больницы.

Об этом Day.Az сообщила сама Э.Рагимова.

Она отметила, что вчера была выписана из Зыхского госпиталя модульного типа МЧС, где проходила лечение и в настоящее время чувствует себя хорошо.

Отметим, что Э.Рагимова проходила курс лечения от коронавируса (COVID-19).