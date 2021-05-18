https://news.day.az/culture/1343696.html Эльмира Рагимова вылечилась от коронавируса и выписана из больницы
Эльмира Рагимова вылечилась от коронавируса и выписана из больницы
Народная артистка Азербайджана Эльмира Рагимова вылечилась от коронавируса и выписана из больницы.
Об этом Day.Az сообщила сама Э.Рагимова.
Она отметила, что вчера была выписана из Зыхского госпиталя модульного типа МЧС, где проходила лечение и в настоящее время чувствует себя хорошо.
Отметим, что Э.Рагимова проходила курс лечения от коронавируса (COVID-19).
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре