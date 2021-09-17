https://news.day.az/culture/1381072.html Шуша претендует на звание «Культурной столицы тюркского мира»
Шуша претендует на звание «Культурной столицы тюркского мира»
Представлена кандидатура Шуши на звание "Культурной столицы тюркского мира" в 2023 году.
Как сообщает Day.Az, об этом написал в "Twitter" министр культуры Анар Керимов.
А.Керимов, принявший участие в 38-м заседании министров Тюркскоя в городе Хива (Узбекистан), подчеркнул, что рассказал о сотрудничестве нашей страны с организацией, разрушении исторических и культурных памятников в Карабахе, Отечественной войне.
Он отметил, что представил кандидатуру Шуши на звание "Культурной столицы тюркского мира" в 2023 году.
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