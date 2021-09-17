Шуша претендует на звание «Культурной столицы тюркского мира»

Представлена кандидатура Шуши на звание "Культурной столицы тюркского мира" в 2023 году.

Как сообщает Day.Az, об этом написал в "Twitter" министр культуры Анар Керимов.

А.Керимов, принявший участие в 38-м заседании министров Тюркскоя в городе Хива (Узбекистан), подчеркнул, что рассказал о сотрудничестве нашей страны с организацией, разрушении исторических и культурных памятников в Карабахе, Отечественной войне.

Он отметил, что представил кандидатуру Шуши на звание "Культурной столицы тюркского мира" в 2023 году.