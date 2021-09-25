Легендарная «Травиата» на сцене театра оперы и балета

Фестиваль Узеира Гаджибейли полностью оправдал имя гениального композитора, совершившего революцию в музыкальной культуре всего Востока. Потому что символы и значения, о которых писалось в прошлом отзыве на великолепный оперный спектакль "Лейли и Меджнун", проявили себя в прошедший вечер, когда на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета играла "Травиата" в еще большей мере.

Вообще, следует для начала сказать о том, что шедевры мировой оперной классики в исполнении ведущих солистов мировых сцен в нашем театре звучали регулярно - культура не должна и не может "вариться в собственном соку", она есть плод и результат синтеза, и способна развиваться только тогда, когда отдает и берет, впитывает в себя новое, становится шире и богаче. Поэтому "Травиату" нам доводилось слышать в исполнении самых разных исполнителей, как по вокальной интерпретации, так и сценических образов и характеров этого канонического произведения Джузеппе Верди и Франческо Пьяве. Однако в этот раз "Травиата" звучала по-особенному празднично.

И дело не только в исполнительнице партии Виолетты Валери - яркой польской вокалистки Ивоны Соботки, посетившей нашу страну для участия в мероприятиях Фестиваля Узеира Гаджибейли. Лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей, солировавшая на самых авторитетных оперных сценах, она полностью оправдала возложенные на нее ожидания, бонусом добавив ко всему тот шарм и очарование, которые присущи, наверное, исключительно польским женщинам. Но в первую очередь здесь хочется сказать о наших солистах, оперных исполнителях, которые доказали, что даже тот огромный перерыв в работе, который мог бы повлиять на уровень сценического перформанса, не сказался на их профессионализме.

В первую очередь - хор. Под управлением хормейстера Севиль Гаджиевой хоровой коллектив театра с блеском справился с поставленной задачей, обеспечив великолепное обрамление излюбленных дуэтов и сольных партий, многие из которых азербайджанские оперные завсегдатаи знают чуть ли не наизусть, например, таких как "Brindisimo" или "Misterioso".

Ну, а теперь о солистах. Партию Альфреда Жермона исполнил народный артист республики Самир Джафаров. И исполнил отменно хорошо. Глубокий, драматичный тембр Самира Джафарова сделал образ Альфреда как будто более искренним, а его страдания стали реалистичнее, сама же восточная харизма нашего оперного солиста добавила самой настоящей итальянской экспрессии, которой порой не увидишь в интерпретации более "холодных" европейских исполнителей.

Но особенно хочется отметить великолепного Джахангира Гурбанова в роли Жоржа Жермона, отца Альфреда. Каждый его выход в этом спектакле, каждое исполнение этой партии - своего рода событие, пусть маленькое, но самое настоящее пиршество оперного вкуса. Отрицательный, казалось бы, персонаж, в его интерпретации становится понятным, НАСТОЯЩИМ, и уже не "падшая" Виолетта Валери, но "непутевый" Альфред, сын, ставший причиной отцовского разочарования, превращается в настоящую "травиату" этой истории. Своим артистическим талантом Джахангир Гурбанов превращает итальянскую оперу в настоящую русскую трагедию отцов и детей и оправдывает все развитие сюжета, делая его актуальным и вневременным.

Конечно же, и все прочие наши солисты были хороши в своих партиях в этот вечер: и глубокий, но при этом полный невероятной душевности и даже солнечного позитива Али Аскеров в роли Маркиза Дэ Обиньи, и харизматичные Турал Агасиев с Акрамом Поладовым. Отдельно следует сказать о звучании оркестра под управлением Эйюба Гулиева - это было действительно отменно!

Но вернемся к символам и знамениям! Уже после первого акта зрители радостно делились друг с другом новостью: с первого числа разрешат деятельность театров! "Травиата" действительно стала праздником для всех ценителей высокого искусства, ведь в этот день мы поверили, что наша жизнь возвращается. Жизнь, в которой есть место прекрасному, возвращается к нам на сцене нашего Театра оперы и балета, который сам готовится к триумфальному возвращению с великолепно отреставрированными помещениями (чему сам автор этих строк стал свидетелем).

Пост Скриптум: У наших благих вестей будет продолжение: на следующей неделе предстоит сдача долгожданного балета "Низами" на музыку Фикрета Амирова, отчет с которого будет непременно представлен всем ценителям высокого академического искусства.

Нигяр Алиева