В Баку впервые появится Московская ёлка с новогодней сказкой-мюзиклом

Впервые на сцене Дворца Гейдара Алиева артисты Московского музыкального театра "Экспериментъ" представят новогоднюю сказку-мюзикл "Московская ёлка", сообщили Trend организаторы мероприятия, передает Day.Az.

"Не будем раскрывать всех тайн - скажем только, что в этом году на сцене Дворца Гейдара Алиева Золушка, с помощью Деда Мороза и Снегурочки, решит устроить прекрасный Новогодний бал в подарок своим любимым подругам - героям всемирно известных сказочных историй! На бал приглашены самые любимые герои сказок! Вы услышите волшебные песни Белоснежки, сама Золушка пригласит вас на вальс, маленькая Русалочка покажет подводное джаз-шоу, арабский Джинн поразит фокусами и чудесами Востока, а также многое-многое другое! НО... Злая Колдунья не приглашена на бал сказок - что же будет?! Новогодний праздник Волшебниц под угрозой! Но мы все вместе поможем провести этот праздник!" - говорится в сообщении организаторов.

Вас ожидают любимые сказочные персонажи и музыка, песни и танцы вместе со зрителями, а также игры и конкурсы с героями самых известных волшебных историй.

В связи со связанными с пандемией новыми правилами посещения массовых мероприятий количество билетов ограничено.

Для приобретения билетов онлайн можно перейти по ссылке https://iticket.az/ru/events/kids/moskovskaya-yolka

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