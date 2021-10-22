https://news.day.az/culture/1394825.html Разрабатывается сайт по историко-культурным памятникам на освобожденных территориях
Разрабатывается сайт по историко-культурным памятникам на освобожденных территориях
Разрабатывается сайт, который будет содержать базу данных об историко-культурных памятниках, расположенных на освобожденных территориях.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азад Джафарли.
Было отмечено, что в ближайшие дни состоится презентация этого сайта.
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