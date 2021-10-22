Разрабатывается сайт по историко-культурным памятникам на освобожденных территориях

Разрабатывается сайт, который будет содержать базу данных об историко-культурных памятниках, расположенных на освобожденных территориях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азад Джафарли.

Было отмечено, что в ближайшие дни состоится презентация этого сайта.