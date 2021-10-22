В Страсбурге прошел этно-джазовый концерт, посвященный 30-летию восстановления независимости Азербайджана

В Palais des Fêtes de Strasbourg прошел этно-джазовый концерт группы Этибара Асадли, посвященный 30-летию восстановления независимости Азербайджана и 20-летию членства Азербайджана в Совете Европы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В состав группы Groupe Franco-Azeri лауреата международных конкурсов, джазового исполнителя Этибара Асадли вошли заслуженный артист Азербайджана, тарист Шахрияр Иманов, французские музыканты Билли Мартин (ударник) и Самуэль де Залдуа (контрабас).

Концерт прошел при аншлаге, выступления артистов сопровождались яркими овациями публики, некоторые из которых впервые слышали азербайджанский джаз и выражали свое восхищение.