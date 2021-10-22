https://news.day.az/culture/1394855.html В Страсбурге прошел этно-джазовый концерт, посвященный 30-летию восстановления независимости Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
В Страсбурге прошел этно-джазовый концерт, посвященный 30-летию восстановления независимости Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
В Palais des Fêtes de Strasbourg прошел этно-джазовый концерт группы Этибара Асадли, посвященный 30-летию восстановления независимости Азербайджана и 20-летию членства Азербайджана в Совете Европы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В состав группы Groupe Franco-Azeri лауреата международных конкурсов, джазового исполнителя Этибара Асадли вошли заслуженный артист Азербайджана, тарист Шахрияр Иманов, французские музыканты Билли Мартин (ударник) и Самуэль де Залдуа (контрабас).
Концерт прошел при аншлаге, выступления артистов сопровождались яркими овациями публики, некоторые из которых впервые слышали азербайджанский джаз и выражали свое восхищение.
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