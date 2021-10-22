Умер народный артист Джанали Акберов
Умер народный артист Джанали Акберов.
Об этом АПА сообщил его сын Сабир Акберов.
Отметим, что у ханендэ два года назад случился инсульт головного мозга. Несколько дней назад его состояние снова ухудшилось.
Джанали Акберов родился в 1940 году в селе Тукевиля Ленкоранского района.
Музыкальное образование получил в Азербайджанской государственной музыкальной школе в Баку. Он осваивал тонкости мугама у своих учителей Сеида Шушинского и Хана Шушинского и постоянно совершенствовал свои исполнительские способности. С 1965 года Джанали Акберов был солистом Азербайджанской государственной филармонии, с 1976 года - солистом Азербайджанского государственного театра оперы и балета.
В 1989 году был удостоен звания заслуженного артиста Азербайджанской Республики, в 1992 году - Народного артиста. В 2002 году был награжден орденом Шохрат.
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