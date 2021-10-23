Бакинская музыкальная академия с большим размахом отмечает 100-летний юбилей

С большим размахом отмечается 100-летний юбилей Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), проводится множество мероприятий, творческих вечеров, концертов, реализуются проекты с участием лучших артистов страны, в том числе за рубежом.

В рамках проекта "Встреча - Концерт" была представлена потрясающая программа на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева для профессорско-преподавательского состава и студентов Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

На открытии вечера профессор БМА, народная артистка Захра Гулиева рассказала об истории, развитии и известных воспитанниках очага культуры и образования, успехах академии, поделилась планами на будущее.

На концерте выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли, которым дирижировали народный артист Ялчин Адигезалов и заслуженный артист Фуад Ибрагимов.

Композиции азербайджанских и мировых классиков исполнили народные артисты, пианисты - ректор БМА Фархад Бадалбейли, проректор Егяна Ахундова и директор Международного центра мугама Мурад Гусейнов, заслуженные артисты - виолончелист Алексей Милтых и обладатель двух тембров голосов (контратенор и баритон) Ильхам Назаров, выпускница Королевской академии музыки Великобритании Сельджан Насирли.

В этот вечер зрители наслаждались и встречали овациями произведения - увертюры из оперы "Кероглу" Узеира Гаджибейли, "Арзу" Ниязи, "Вокализ" и Сюиту для двух фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, Концерт для двух фортепиано с оркестром Франсиса Пуленка, арию оперы "Ринальдо" Георга Генделя, "Аве Мария" Фархада Бадалбейли, "Азербайджанское каприччио" Фикрета Амирова.

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