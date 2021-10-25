В Харькове открылся памятник Мирза Фатали Ахундзаде

В Харькове, втором по величине городе Украины, открылся еще один парк и памятник-композиция, который станет любимым местом наших соотечественников и гостей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в реконструированном "Парке философов" в городе Харьков состоялось открытие памятника-композиции, посвященной известным философам - азербайджанскому просветителю и общественному деятелю Мирзе Фатали Ахундзаде, казахскому философу Абаю Кунанбаеву и украинскому философу Григорию Сковороде. Автором памятника-композиции, возведенной при финансовой поддержке почетного консула Казахстана в Харькове, президента Харьковского дипломатического клуба, нашего соотечественника Эмина Наджафли, а также при поддержке посольств Азербайджана и Казахстана в Украине, Харьковской городской мэрии, является народный художник Украины, азербайджанский скульптор Сейфаддин Гурбанов.

В церемонии открытия приняли участие послы зарубежных стран в Украине, депутаты Верховной Рады, сотрудники Министерства культуры Украины, Харьковской городской мэрии, Харьковской областной государственной администрации, представители международных организаций, наши соотечественники и гости города.

Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов Азербайджана, Украины и Казахстана.

Секретарь Харьковского городского совета, исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов сказал, что "Памятник философам" - знаковое событие не только для города, но и для Украины. Этот парк и памятник станут одним из достопримечательностей Харькова. "Выражаю благодарность Азербайджану и Казахстану за то, что они выбрали город Харьков для памятника таким великим мыслителям", - добавил Игорь Терехов. Затем И.Терехов от имени мэрии вручил благодарственную грамоту почетному консулу Казахстана в Украине Эмину Наджафли за его заслуги.

Посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова в выступлении отметила, что памятник Мирзе Фатали Ахундзаде после установки памятника великому поэту и мыслителю Низами Гянджеви в городе Харьков является ярким примером надежного партнерства между Азербайджаном и Украиной. "Большое количество экземпляров книги о Мирзе Фатали Ахундзаде, изданной посольством на украинском языке, передано в дар библиотекам города Харьков. Установка этого памятника еще раз подтвердило светскость его творчества. Все три гения были яркими личностями своего времени, известными своей просветительской деятельностью, бессмертными творениями. Верю, что парк, являющийся памятником-композицией гениям всех трех стран, станет излюбленным местом отдыха жителей и гостей города", - добавила посол.

Посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев сказал, что образы всех трех мыслителей воссозданы с использованием национальных мотивов, памятник станет своего рода посылом будущим поколениям. "Этот памятник-композиция посвящен не индивидуальному герою, а трем великим мыслителям. Памятник будет служить мостом между Казахстаном, Азербайджаном и Украиной", - подчеркнул посол.

Автор памятника Сейфаддин Гурбанов поблагодарил всех, кто внес вклад в реализацию проекта: "В ходе работы над произведением я обращался ко многим жанрам. Объединить этих мыслителей было непросто. В этой композиции отображены вода, могучие корни деревьев. Там стоят наши мыслители, благодаря им подрастает новое поколение, поэтому на вершине дерева есть саженцы, которые являются символом нового поколения".

Почетный консул Казахстана в Харькове Эмин Наджафли поблагодарил посольства Азербайджана и Казахстана в Украине и Харьковскую городскую мэрию за поддержку в реализации этого проекта. Он отметил, что памятник-композиция вращается на 365 градусов в течение 3 минут, что еще больше повышает интерес к проекту. "Парк философов" соответствует современным стандартам, созданы все условия для более комфортного отдыха жителей.

Выступившие на церемонии открытии первый заместитель министра культуры Украины Ростислав Карандеев, председатель Харьковского областного совета Татьяна Егорова-Луценко и другие передали свои поздравления.

Затем после посадки участниками церемонии деревьев в парке прошел концерт с участием известных украинских певцов.

Отметим, что недавно в городе Харьков по совместной инициативе и при организации посольства Азербайджана в Украине и мэрии города был установлен памятник великому мыслителю и философу Низами Гянджеви.