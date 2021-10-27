"Синяя вечность" Муслима Магомаева помогла азербайджанскому танцору стать лучшим в России

Азербайджанский танцор Фарид Казаков с успехом представил нашу страну на ежегодном Всероссийском конкурсе персонального мастерства сольных исполнителей России "Solo Star Russia 2021" в Туле, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life. Казаков принимал участие в конкурсе в онлайн-формате, он назван лучшим солистом в номинации "Лучший хореографический клип".

"Конкурс является самым долгожданным и главным событием для сильнейших солистов России. Именно он определяет лучших из лучших сольных танцоров во всех танцевальных направлениях. Помимо российских артистов танцевального жанра в нем приняли участие танцоры из стран СНГ, а также дальнего и ближнего зарубежья", - рассказал Казаков.

Как отметил Фарид, Азербайджан в третий раз представлен на данном конкурсе.

"Если честно, до сих пор не осознаю того, что уже третий год подряд меня признают одним из лучших солистов России. К сожалению, из-за сложившейся обстановки в связи с пандемией коронавируса я не смог принять участие в конкурсе очно, поэтому участвовал в онлайн-формате. В нынешнем году в качестве конкурсной хореографической композиции представил свой новый видеоклип на музыку легендарного певца и композитора Муслима Магомаева "Синяя вечность". Подчеркну, что помимо моего исполнения, жюри конкурса отметило замечательную работу режиссеров проекта - Махмуда и Риада Гусейновых", - добавил танцор.

Фарид Казаков - выпускник Бакинской академии хореографии и Московского государственного института культуры, победитель и обладатель Гран-при международных, всероссийских и азербайджанских конкурсов-фестивалей хореографии, национальных общественных премий Азербайджана, России и Турции.