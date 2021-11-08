Лянкяран вошел в гастрономический список Creative Cities Network ЮНЕСКО

Азербайджанский город Лянкяран вошел в Сеть креативных городов ЮНЕСКО по направлению "гастрономия", сообщает Day.Az cо ссылкой на сайт организации.

Еще 49 городов, среди которых имеющий богатую кухню Лянкяран, присоединились к сети по решению генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле,

"Мы настоятельно призываем всех сотрудничать с государствами в целях укрепления международного сотрудничества между городами, которое ЮНЕСКО стремится развивать", - отметил Одре Азуле.

Сеть творческих городов (Creative Cities Network) - это проект ЮНЕСКО, начатый в 2004 году с целью развития взаимного международного сотрудничества с городами-членами и между ними, которые стремятся инвестировать в творчество как движущую силу устойчивого городского развития, социальной интеграции и культурной жизни. С учетом новых участников сейчас в объединении насчитывается 295 городов из 90 стран. Все они инвестируют в культуру и творчество, которое может быть выражено в искусстве, дизайне, кинематографии, гастрономии, литературе и музыке.

Напомним, что Баку является участником Creative Cities Network с 2019 года по "дизайну", а Шеки с 2017 года - по "искусству и ремеслам".