В Культурном центре СГБ состоялся показ спектакля "Трагедия в Наргине"

В Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) состоялся показ спектакля Бакинского муниципального театра "Трагедия в Наргине", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Показ приурочен к 29-летию со дня основания театра.

На мероприятии минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Выступая на вечере народный артист Азербайджана, режиссер Марахим Фарзалибеков и заслуженный деятель искусств, полковник Абдулла Гурбани отметили, что Славная Победа в 44-дневной Отечественной войне золотыми буквами вписана в историю нашей страны.

Говоря о том, что в нынешнем году Бакинский муниципальный театр отмечает 29-летие со дня основания, Марахим Фарзалибеков подчеркнул, что театр был создан 10 ноября 1992 года, у его истоков стояли народная артистка Азербайджана Амалия Панахова (1945 - 2018) и ее супруг народный артист Юсиф Мухтаров (1941-2010).

Амалия Панахова наряду с актёрами среднего и старшего поколения, привлекала в театр и молодых талантливых актёров, создала все условия для развития их творческих способностей.

Далее состоялся показ постановки. Спектакль "Трагедия в Наргине" поставлен режиссером Туралом Агаевым по произведению Рафаэля Огузтюрка.

Действие "Трагедии в Наргине" разворачивается в 1915 году, и повествуют о пленных турках, которых привезли на остров Наргин после Сарыкамышского сражения 1914-1915 годах в ходе Первой Мировой войны. Для некоторых из них меценаты-азербайджанцы организовали побег, а через два года те же турки в составе войск Нуру Паши освободили Баку от армянских националистов...

Наргин (ныне Беюк-Зиря) - небольшой остров, который находится в Каспийском море в десятке километров на юг от Баку. Впервые Наргин стал использоваться для ужасных целей еще в конце Первой мировой. Царское правительство Российской империи создало здесь крупный концентрационный лагерь, который действовал с 1915 по 1918 год и предназначался для содержания в первую очередь пленных военнослужащих Османской империи. Кроме них в лагере содержались также небольшие группы германских и австро-венгерских военнопленных. В целом за период существования лагеря через него прошло около 25 тысяч пленных. Люди существовали в жуткой антисанитарии, без питьевой воды и медикаментов. Такие условия плюс вспышки инфекционных заболеваний и голод (питание было невероятно скудным, а в штормовые дни провиант и вода просто не доходили до Наргина), стали причиной массовой гибели людей. К этому необходимо добавить издевательства охраны, состоящей, в том числе из около двухсот армян.

В спектакле заняты - заслуженные артисты Рафиг Ибрагимов, Афган Султанов, Ахмед Салахов, актеры театра Зульфия Гурбанова, Эльчин Мурадов, Турал Ахмед, Исмаил Атакишиев, Джовдет Шукюров, Тогрул Рза, Асиф Рагимов, Рашид Солтанов и Намиг Джавадов.

Актеры глубоко прочувствовали образы, великолепно передали глубину чувств, силу характеров своих героев. Визуальный образ спектакля складывается за счет ряда составляющих - демонстрации архивных видеоматериалов, игрой света, резкой смены декораций. Спектакль смотрится на одном дыхании, зритель вместе с актерами проживает все трагические, роковые события.