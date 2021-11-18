Жизнь мистического духа - YARAT представил ретроспективную выставку народного художника Азербайджана Мир Надира Зейналова

Пространство Современного Искусства YARAT представило ретроспективную выставку "Жизнь мистического духа" народного художника Азербайджана Мир Надира Зейналова (1942 - 2021), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На выставке, организованной в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков, представлено более 60 произведений художника.

Как рассказала Trend Life куратор выставки, доктор философии в области искусствоведения Ширин Меликова, произведения, экспонируемые на выставке, представлены из коллекций Азербайджанского национального музея искусств, Азербайджанской государственной картинной галереи, галереи Мир Надира Зейналова, а также из частных коллекций Илала Ахмедова и Саявуша Ализаде.

"Выставка посвящена 80-летию со дня рождения народного художника. Основная идея художественного проекта состоит в том, чтобы погрузить зрителя в ту атмосферу, в которой создавались произведения, дать ощутить ритм творческой жизни художника, балансирующего между фигуративностью и абстракцией, и таким образом достичь диалога между художником и зрителем, наглядно воплощая идею бессмертия мистического духа творческого человека", - сказала она.

Ширин Меликова отметила, что на выставке отражены все сферы творческой деятельности Мир Надира Зейналова.

"Он видный художник, мастер, оставивший большое творческое наследие. Также он автор глубоких, философских поэтических произведений. Большая часть творчества мастера посвящена музыке. И мы постарались, чтобы все эти сферы были в широком формате представлены на выставке", - подчеркнула она.

Куратор проекта добавила, что выставочное пространство тематически делится на залы, отражая крупным планом разные грани творчества этого удивительного художника.

Отметим, что мастерство Мир Надира Зейналова в полной мере отражает зал абстрактной живописи. Его логически продолжает зал коллажей - художник любил соединять классический холст с самыми различными материалами. И все это в огромном, монументальном формате. Зал фигуративной живописи по своей тематике носит несколько интимный, семейный характер. Здесь выставлены портреты близких художника, сделанные им в разные годы, а также его автопортреты. Зал пейзажей можно назвать гимном Абшерону. Тому месту на Земле, которое неизменно питало творчество мастера не только в изобразительном искусстве, но и в поэзии.

Зал под названием "Дорога жизни" отражает мистический дух, который владел художником, изливающийся в многообразии цвета.

Совершенно уникальная подборка работ представлена вниманию зрителей в зале графики. К этой части своего творчества Мир Надир Зейналов обычно относился не слишком серьезно, так что этот монохромный, минималистичный мир практически не демонстрировался широкой публике на многочисленных персональных выставках, проходивших при жизни художника. А между тем художник виртуозно умел создать в таких произведениях настроение буквально одним-двумя штрихами.

В залах выставки размещены также выдержки из стихотворных произведений Мир Надира Зейналова, дополняющие идеи его работ и помогающие глубже воспринять их.

В одном из залов выставки вниманию зрителей представлен фильм о Мир Надире Зейналове, созданный за несколько месяцев до кончины художника. Лента, построенная в формате "один день из жизни художника" в жанре фильма-монолога, была снята по инициативе Ширин Меликовой и при финансовой поддержке Bakı Abadlıq Xidməti. Режиссер фильма - Мубариз Нагиев.

Материалы о художнике дополняют записи его голоса, читающего собственные стихи, которые можно прослушать, подняв трубку винтажного телефона в зале экспозиции, а также кинолентой представлены архивные фотографии. Кроме того, на выставке демонстрируется личная коллекция музыкальных инструментов Мир Надира Зейналова. Он не только коллекционировал их, но и сам исполнял и сочинял музыку.

Выставка организована в рамках 10-летия Пространства Современного Искусства YARAT.

Экспозиция проходит с 17 ноября по 3 апреля.