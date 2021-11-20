В старинной бане Гасым бека проходит Международная выставка современного искусства Şərq irsi

В старинной бане Гасым бека (Qasım bəy hamamı. XVIII-XIX вв.), расположенной в исторической части города Баку - Ичери шехер, проходит Международная выставка современного искусства Şərq irsi (The Oriental Heritage, Восточное наследие), организованная Goethe-Zentrum в Баку, представительством Евросоюза в Азербайджане, Управлением историко-культурного заповедника "Ичеришехер" и организацией Platform ART, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Главная цель проекта "Восточное наследие" - повышение осведомленности о важности сохранения общечеловеческого культурного наследия. Выставка состоит из произведений искусства в жанрах фотографии, видеоарта и инсталляции художников Сабины Шихлинской и Агдес Багирзаде (Азербайджан), Андреаса Ланга (Германия) и Андре Северо (Бразилия). Куратор экспозиции - Альфонс Хуг (Германия).

Все желающие смогут посетить экспозицию до 1 декабря и узнать из уст художников о представленных работах. Вход - свободный.