Новая система управления в минкультуры Азербайджана

Министерство культуры Азербайджана с 14 января переходит на новую систему управления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу журналистам первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев.

По его словам, министерство переходит на проектно - ориентированный этап для совершенствования и усиления управления.

Все соответствующие документы уже подготовлены, отметил он.

"Эта методология используется во всем мире для достижения поставленных целей. Данный подход усилит координацию в самом министерстве. Расширяются связи между отделами, обмен информацией. С другой стороны, повышение кадрового потенциала является не менее важным этапом. Сотрудники ведомства теперь будут работать с проектными инструментами и совершенствоваться как проектные менеджеры", - сказал Алиев.