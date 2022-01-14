Новая система управления в минкультуры Азербайджана
Министерство культуры Азербайджана с 14 января переходит на новую систему управления.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу журналистам первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев.
По его словам, министерство переходит на проектно - ориентированный этап для совершенствования и усиления управления.
Все соответствующие документы уже подготовлены, отметил он.
"Эта методология используется во всем мире для достижения поставленных целей. Данный подход усилит координацию в самом министерстве. Расширяются связи между отделами, обмен информацией. С другой стороны, повышение кадрового потенциала является не менее важным этапом. Сотрудники ведомства теперь будут работать с проектными инструментами и совершенствоваться как проектные менеджеры", - сказал Алиев.
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