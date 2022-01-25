В Баку покажут оперетту "Аршин мал алан"

Заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов шестого февраля исполнит главную партию в оперетте Arşın mal alan ("Аршин мал алан") выдающегося композитора Узеира Гаджибейли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Показ оперетты, которая ставилась на театральных сценах многих городов мира, пройдет в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета. Начало - в 19:00.

Рамиль Гасымов исполнит партию Аскера. В спектакле заняты: народная артистка Гюльяз Мамедова (Телли), заслуженные артисты Джахангир Гурбанов (Султан бек), Гюлистан Алиева (Джахан), Турал Агасиев (Сулейман), Сабина Вахабзаде (Асья), Садиг Меликов (Вели). Впервые образ Гюльчохры воплотит на сцене Фатима Джафарзаде.

Дирижер спектакля - заслуженный деятель искусств Азербайджана Севиль Гаджиева, режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев.

По словам Рамиля Гасымова, Академический театр оперы и балета, солистом которого он является, всегда уделяет внимание наследию Узеира Гаджибейли и проводит большую работу по его популяризации.

"Это подтверждает тот факт, что оперетта "Аршин мал алан" великого азербайджанского композитора является украшением репертуара театра. Данная оперетта всегда пользовалась большим интересом и успехом у зрителей. Верю, что вместе с моими коллегами мы еще раз порадуем любимую публику успешным и безупречным выступлением", - сказал Гасымов.

"Аршин мал алан" - последняя и самая популярная оперетта азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли. Она была написана в 1913 году в Санкт-Петербурге. Автором либретто является сам Узеир Гаджибейли. Премьера "Аршин мал алан" состоялась 25 октября 1913 года в Театре Гаджи Зейналабдина Тагиева в Баку.

Сюжет музыкальной комедии был взят Гаджибейли из жизни. Так, женщины на Востоке с давних пор носили чадру, им не разрешалось появляться на улице с открытым лицом. Замуж девушки выходили, как правило, по воле родителей. Также жених в большинстве случаев видел свою невесту только после свадьбы. В начале XX века семейно-бытовой уклад жизни стал подвергаться критике. Новое поколение молодых людей мечтало создать семью, основанную на взаимной любви. Название музыкальной комедии "Аршин мал алан" является характерным выкриком уличных торговцев тканями, одним из которых и притворился главный герой комедии, чтобы увидеть свою будущую невесту.

Оперетта "Аршин мал алан" была переведена на 80 языков народов мира и поставлена в сотнях театров 80 стран. В 2013 году в рамках ЮНЕСКО было отмечено 100-летие оперетты.

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