Азербайджанская песня стала гимном международного конкурса в Париже

Песня Barış Nəğməsi азербайджанского композитора Мирсахиба Мусаева стала гимном международного конкурса детского рисунка в Париже. Об этом Trend сказала координатор конкурса с азербайджанской стороны, заслуженный художник Асмер Нариманбекова, передает Day.Az.

По словам Нариманбековой, с идеей проведения международного конкурса детского рисунка выступили представительство Китая при ЮНЕСКО и посольство этой страны во Франции. Проект реализуется при организации Ассоциации сообщества ЮНЕСКО, Международной ассоциации культурной дипломатии, а также других ассоциаций, осуществляющих деятельность в области культуры.

Художественный конкурс посвящен Олимпийским играм и различным спортивным дисциплинам. Рисунки на него представили юные художники из Франции, России, Непала, Азербайджана, Италии, Великобритании, Турции, Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Грузии и других стран.

От Азербайджана свои рисунки на конкурс представили воспитанники детской студии Colorful émotions азербайджанской художницы Нармины Велиевой, а также дети наших соотечественников, проживающих во Франции - всего около 20 человек.

Кроме того, в Театре-гимназии Мари Белл в Париже было организовано торжественное музыкальное мероприятие, посвященное проведению данного конкурса.

Композиция Barış Nəğməsi Мирсахиба Мусаева нашла большой отклик у организаторов проекта, и они приняли решение сделать ее гимном конкурса.

Куплеты песни были переведены на многие языки мира и исполнены участниками из разных стран. От Азербайджана композицию исполнили Эмилия Байрамова и Лейла Тенгиз. Французский телеканал France 5 показал репортаж о мероприятии в своем эфире.