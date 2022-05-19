Бесподобная ночь в Баку – новая реальность цифровых технологий! Впервые под открытым небом классика и дефиле "статуй"

Во дворе Азербайджанского национального музея искусств был представлен грандиозный и бесподобный масштабный мультимедийный проект "Ночь в музее", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Проект в формате новой реальности цифровых технологий реализован при организации министерства культуры Азербайджана в рамках Международного дня музеев, который ежегодно отмечается Международным советом музеев (ICOM). Основным партнером проекта является посольство Швеции в Азербайджане, которое представляет мультимедийный проект азербайджано-шведского арт-диалога под кураторством Кенуль Рафиевой.

На открытии заместитель министра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева отметила, что ежегодно 18 мая музейные работники разных стран отмечают свой профессиональный праздник - Международный день музеев. Этот день появился в календаре в 1977 году, когда на очередном заседании Международного совета музеев было принято об учреждении этого праздника. В этот день многие музеи в разных странах мира открывают свои двери для всех желающих совершенно бесплатно, готовят новые экспозиции, тематические лекции, экскурсии, научные чтения. К этому важному культурному событию приурочено и проведение тематических фестивалей, самый знаменитый из которых - "Ночь музеев", ставший в последние годы очень популярным. Начиная с 1992 года, праздник посвящен определенным темам в сфере музейной деятельности, например, таким как незаконный вывоз музейных ценностей, роль музеев в повышении культуры общества и многие другие. В этом году тема - "Сила музеев".

Было подчеркнуто, что на освобожденных территориях Азербайджана будут восстановлены все музеи, разрушенные в период армянской оккупации, построены новые очаги культуры и искусства.

Посол Швеции в Азербайджане Кристиан Камилл подчеркнул, что за пять лет работы в нашей стране воочию убедился в высоком уровне развития музейного дела, реализации различных проектов, презентации экспозиций и проведения выставок видных мастеров кисти и скульпторов и талантливой молодежи со многих стран мира.

Являясь стратегическими партнерами ООН в реализации Целей в области устойчивого развития, музеи вносят вклад в достижение широкого спектра целей, таких как развитие социальной экономики и распространение научной информации об экологических проблемах. Возможности современных технологий выводят аудиторию за привычные рамки восприятия, показывая иной уровень музейных экспонатов.

Впервые в азербайджанской столице под открытым небом был организован концерт Бакинского камерного оркестра под управлением заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова.

На основе подлинников из музейной экспозиции вниманию жителей и гостей столицы была представлена программа, где музыка и волшебный мир гения народного артиста Саттара Бахлулзаде, соприкасаясь, конвертируются в тотальную инсталляцию. В концертной программе "Саттар Бахлулзаде - современный взгляд" с музыкально-визуальной анимацией приняли участие лауреаты международных конкурсов Азиз Панах (габой) и Нармин Наджафли (фортепиано). Прозвучали произведения азербайджанских и мировых классиков.

Мультимедийная презентация картин Саттара Бахлулзаде из коллекции Азербайджанского национального музея искусств была синхронизована живыми голосами музыкальных инструментов Бакинского камерного оркестра и солистов в палаццо музея среди скульптур, где музыка и волшебный мир гения соприкасаясь, конвертировались в тотальную инсталляцию. Картины художника ритмичны и пластичны по своей структуре, а цветовая гамма позволяла каждой работе звучать по-своему и подарила зрителям новый метафизический опыт. Параллельно с экскурсиями в экспозиционных залах, где гости и посетители музея смогли ознакомиться с творчеством мастера в постоянной экспозиции, визуальная инсталляция под открытым небом открыла новый цифровой аспект многогранности его таланта.

В самом музее гостям были также представлены мультимедийные инсталляции, цифровые работы и произведения на тему устойчивого развития и гендера.

Посредством мультимедийного диалога художники Людмила Христесева (Швеция) и Гюнель Равилова (Азербайджан) предлагали два разных взгляда на моду, текстиль и экологию в двух разных обличьях и пытались определить роль текстиля в формировании женской идентичности.

Многоканальная аудио-инсталляция с переменной продолжительностью Фархада Фарзалиева "Другой взгляд" представляла рефлексии и осмысление былых событий войн, конфликтов. Предметы оружия, которые были принесены, в руках художника, превратились инструментов для создания арт работы. Пули, которые позже стали музыкальным инструментом для написания этого реквием, посвященны всем погибшим и раненым. Находясь в зале постоянной экспозиции музея, где батальные сцены и предметы оружия обрели функцию предмета искусства, эта аудио-инсталляция нарушала безмолвность воинов и баталий, "живших" за стенами музея и рассказывала заново свою историю.

В аудио-визуальной инсталляции "Варга и Гюльшах: необратимое" (звук - Ибрагим Бабаев, визуализация - Тимур Амирхан) пространство музея превратилось в площадку перформанса. Перемещаясь по лестницам, коридорам, выставочным залам, зритель попадал в свой собственный мир, в котором впечатления, полученные от произведений искусства, связывались воедино музыкой, а свето-визуальные эффекты синхронизировали эмоциональные ритмы посетителей. Эта инсталляция - возможность для современной аудитории приобрести новый взгляд на богатую музейную коллекцию азербайджанского искусства и новый формат экспозиции, применение цифровых технологий в музейном пространстве и интерактивность для посетителей. Авторы при создании мультимедийного проекта вдохновились трагической историей любви Варги и Гюльшаx, героев поэмы Айуки "Варга и Гюльша", относящейся к началу XIII века иллюстрированной художником Абд-уль Мумин аль-Хойи, как взгляд из обратной перспективы к началу истории, как путешествие из будущего в прошлое, показывая необратимость истории. Эта работа, созданная на основе подлинных работ, находящихся в постоянной экспозиции Азербайджанского национального музея искусств, представляла цифровой и звуковой формат погружения в мир приключений, войн, неожиданных поворотов судьбы и счастливого или трагического конца, где начало и конец равны, где история обнуляется. В четком ритме чередовались эпизоды батальные и жанровые, счастливые, трагические, конец и начало образуя симметричные циклы, эмоционально и психологически насыщая окружающий мир.

И завершилась программа показом коллекции дизайнера Мурада Гусейна, которая была создана под впечатлением картин Азербайджанского национального музея искусств. В дефиле модели предстали в виде "статуй", оживающих под влиянием музыки...

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