Сегодня гулял по Баку и был очарован, даже можно сказать, опьянен красотой города. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend Life, в пятницу сказал журналистом российский продюсер и сценарист Шамиль Джафаров перед премьерой в Баку российской исторической драмы "Аманат".

"В Баку я был лет 25 назад, проездом, и то, каким город я увидел сегодня - совершенно невероятно. Здесь так гармонично сочетается европейская и восточная культура. Я очарован красотой, колоритом Баку", - отметил Шамиль Джафаров.

По словам Джафарова, в процессе работы над кинокартиной у него произошла колоссальная внутренняя трансформация.

"В России премьера фильма состоится 24 мая, в Баку у нас предпремьерный показ. Мы благодарны азербайджанской стороне за возможность провести здесь показ фильма. Мне кажется, что для Азербайджана эта история не чужая, здесь поймут и почувствуют те эмоции, которые ощущал герой нашей кинокартины", - добавил он.

Напомним, что в пятницу, 20 мая, в Park Cinema Flame Towers в Баку состоялась премьера фильма "Аманат". "Аманат" - это российская историческая драма, режиссерами которой являются Антон Сиверс и Рауф Кубаев. Съемки фильма проходили в том числе в Дагестане.

Роли в фильме исполнили известные российские актеры - Андрей Соколов, Екатерина Гусева, Фёдор Лавров, Даниил Страхов и другие.