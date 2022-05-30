Атмосферное выступление Шаина Новрасли

Невероятное сочетание музыки от Джона Колтрейна до Вагифа Мустафазаде в исполнении заслуженного артиста Азербайджана, известного пианиста, маэстро Шаина Новрасли сделало завершение Первого Бакинского международного фортепианного фестиваля (İnternational Baku Piano Festival) незабываемым, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Исполнение Шаина Новрасли идеально сочетает в себе традиции Запада и Востока, его импровизации джаза, европейской классической музыки, блюза и фольклорной музыки отличаются волшебной полифонией и зажигающим ритмом.

За годы своей успешной карьеры пианиста Шаин Новрасли создал свой индивидуальный стиль. Его главные черты - виртуозность, мастерские переходы с меняющейся динамикой, темпераментность, выразительность, органичность и композиционное единство.

На концерте Шаин Новрасли исполнил как композиции из своего нового альбома, так и ту музыку, которой он вдохновлялся как композитор.

Публика пришла в восторг, творческий заряд мощного импровизатора и одного из самых одаренных пианистов Азербайджана передался ей с первой минуты. Этот концерт был долгожданным для бакинской публики, недаром все билеты на него были проданы ещё до начала фестиваля. Шаин Новрасли виртуозно передает зрителям дыхание и ритм жизни, её смыслы и гармонию во всём.

Во время музыкальных импровизаций маэстро на сцене публика отключилась от всех других мыслей и зарядилась позитивными эмоциями. Шаин Новрасли на сцене своими чувствами через музыкальные импровизации создает красоту. Каждая нота проигрывается не механически, а вливается в стройный хор прекрасной композиции. В этом его магия импровизации, гармоничная, красивая, волшебная и запоминающаяся.

Завершающим аккордом этого волшебного вечера и фестиваля стали длительные овации зрителей.

Ведущий вечера - Тофиг Гасансой. Фото и видео - Кямран Багиров.

Первый Бакинский международный фортепианный фестиваль - İnternational Baku Piano Festival организован при поддержке министерства культуры Азербайджана. Девиз фестиваля: May piano inspire you! Основатель и директор фестиваля - заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли. В течение недели ведущие зарубежные и азербайджанские пианисты-виртуозы предоставили зрителям возможность насладиться хорошей музыкой в различных жанрах, от классики до джаза.

Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/

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