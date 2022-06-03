В Баку произошла "Перезагрузка Европы"

В Большом зале Бакинской музыкальной Академии имени Узеира Гаджибейли посольством Венгрии в Азербайджане под председательством Вышеградской группы и в сотрудничестве с БМА состоялось мероприятие под названием "Перезагрузка Европы", сообщили Day.Az в пресс-службе БМА.

На открытии проректор по международным связям, связям с общественностью и социальным вопросам БМА, народная артистка Азербайджана Егяна Ахундова рассказала о многолетних дружеских связях между посольством Венгрии в Азербайджане и БМА, совместных проектах, концертах и мастер-классах. Атташе по культуре посольства Венгрии в Азербайджане Михай Грубер и председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде отметили значимость проведения мероприятия в деле дальнейшего развития культурных связей между странами.

Гостям была представлена выставка Детского общественного объединения Азербайджана, организованная Вышеградской группой и приуроченная к празднованию Международного дня защиты детей. Были представлены работы, сделанных из бытовых отходов талантливыми детьми

В концертной программе было представлено выступление детского хора. И кульминацией вечера стало выступление венгерских музыкантов. Залан Ковач - тубист, преподаватель кафедры духовых инструментов Академии им. Ф.Листа, основатель и президент фестиваля классической музыки "И.С.Бах для всех" и первая в истории Венгрии арфистка, преподаватель Академии им. Ф.Листа Клара Бабель. Музыканты исполнили сочинения мировой музыкальной классики, в том числе произведения основателя венгерской классической музыки Ференца Листа и одного из выступавших - Залана Ковача. Были также представлены произведения для детей.

Среди гостей были представители посольств Венгрии, Чехии, Румынии, Афганистана, Таджикистана, Египта, Литвы и других стран.