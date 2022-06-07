https://news.day.az/culture/1468639.html Дирижер «Ла Скала» остановил концерт из-за мобильного телефона
Дирижер «Ла Скала» остановил концерт из-за мобильного телефона
Главный дирижер миланского театра "Ла Скала" Риккардо Шайи остановил концерт, потому что у одного из зрителей зазвонил телефон. Об этом сообщает издание la Repubblica, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Хор из оперы "Макбет" исполнял номер "Угнетенная родина", в котором группа шотландских беженцев рассказывает о судьбе своего народа. Звонок в партере раздался в момент эмоционального накала выступления. "Пожалуйста, отвечайте, мы потом продолжим", - обратился Шайи к хозяину телефона.
Публике дирижер объяснил, что концерт записывается для последующего издания на одном из британских лейблов, и нельзя допустить звучания телефонов.
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