Анар Керимов встретился с министром культуры Катара

17 июня министр культуры Анар Каримов встретился с министром культуры Государства Катар Шейхом Абдулрахманом бин Хамадом Аль-Тани, который находится с визитом в Азербайджане для участия в IX Глобальном Бакинском форуме.

Как сообщили Day.Az в министерстве, на встрече были затронуты вопросы развития культурных связей между Катаром и Азербайджаном, а также проекты, которые планируется реализовать в этой сфере.

Министр Анар Керимов особо подчеркнул постоянное развитие сотрудничества между двумя странами по различным направлениям культуры.

Министр культуры Катара поблагодарил министра за прием и выразил удовлетворение участием в IX Глобальном Бакинском форуме.

Министр культуры Катара особо подчеркнул предложения по расширению культурных связей между двумя странами и предложил разработать план взаимодействия в этом направлении.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам проведения Дней азербайджанской культуры в Катаре, а также перевода и издания книг азербайджанских и катарских поэтов.