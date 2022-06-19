YARAT организовал встречу с художницей Лятафет Мамедовой: Живопись - это моя душа!

Пространство Современного Искусства YARAT провело встречу с азербайджанской художницей, членом Международной ассоциации искусств ЮНЕСКО, Международной ассоциации изобразительного искусства ЮНЕСКО и членом группы художников Бакыркёй в Турции Лятафет Мамедовой, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Встреча с Лятафет Мамедовой состоялась в Музее живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков.

Мероприятие собрало известных деятелей культуры и искусства, представителей творческой молодежи, учеников и многочисленных поклонников творчества Лятафет Мамедовой.

В Музее живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков была представлена экспозиция картин Лятафет Мамедовой, гости мероприятия с огромным интересом рассматривали живописные полотна и делились впечатлениями.

До начала встречи Лятафет Мамедова в беседе с корреспондентом Trend Life рассказала, что в рамках мероприятия демонстрируются произведения, написанные за последние 20 лет. Так как Лятафет Мамедова на протяжении долгих лет живет и работает в Турции, все экспонируемые работы она привезла оттуда.

"Все представленные на встрече работы я привезла из Турции, и теперь планирую их оставить здесь, в Баку. В Турции преподаю и неустанно пишу картины, ведь живопись - это моя душа. Мне легко удается совмещать преподавательскую деятельность и творчество. Да, у меня практически не бывает выходных, но работа и есть для меня отдых", - отметила мастер кисти.

Лятафет Мамедова призналась, что несмотря на то, что долгие годы живет в Турции, она продолжает следить за культурной жизнью Азербайджана.

Художница также подчеркнула, что замечательно относится к современному искусству. "Считаю, в современном искусстве тоже должна быть мысль, идея, обязательно должен присутствовать профессионализм, он сразу прослеживается", - заключила она.

Встреча с Лятафет Мамедовой прошла в формате диалога, теплой, дружеской беседы. Она поблагодарила всех присутствующих за внимание к ее творческой деятельности.

Модератором встречи выступила Захра Мамедова.

Рассказывая о своем пути в искусстве, Лятафет Мамедова отметила, что родилась в семье известного азербайджанского художника Хафиза Мамедова, и с раннего детства была погружена в творческую атмосферу.

"Мы жили в доме художников, там царила особая творческая среда, которую я впитала. В моей жизни были прекрасные учителя, и, конечно, самый главный из них мой отец. Помимо того, что Хафиз Мамедов был талантливым художником, он являлся и замечательным педагогом. Также моими педагогами были такие видные мастера, как Агалар Абдуллаев, Кямиль Ханларов, Микаил Абдуллаев и другие", - сказала она.

Лятафет Мамедова также рассказала о предложении переехать в Стамбул и вести там преподавательскую деятельность.

"За годы работы в Турции, ведения там преподавательской деятельности мои ученики стали для меня близкими людьми, друзьями. Я отдаю им и получаю в ответ огромное количество положительной энергии", - сказала Мамедова.

Художница также рассказала об основных темах своих полотен, среди которых она уделяет большое внимание женским образам и абшеронской тематике.

Она отметила, что на протяжении долгих лет проживания в Турции неустанно пропагандирует историю Азербайджана, нашу культуру, искусство, традиции.

В заключение встречи всем желающим была предоставлена возможность задать художнице интересующие их вопросы.

Отметим, что Лятафет Мамедова в 1973 году успешно окончила художественное училище имени Азима Азимзаде. Она удостоена множества наград за свою работу в различных художественных группах в городах Балтии, таких как Рига и Вильнюс (1978-1980 годы). Также работала преподавателем, затем заведующей кафедрой искусств Азербайджанского государственного педагогического университета в 1980-2001 годах.