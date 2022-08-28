"Шушинская творческая мастерская" объединила композиторов, писателей и художников

При организации министерства культуры Азербайджана и поддержке Управления государственного заповедника города Шуша 26-28 августа в культурной столице Азербайджана - городе Шуша проходит проект "Şuşa yaradıcılıq emalatxanası" (Шушинская творческая мастерская) с участием творческих деятелей, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

В рамках проекта представители творческой сферы из Азербайджана и Турции посетят Шушинскую крепость, Дом Узеира Гаджибейли, разрушенный армянскими оккупантами, Дом-музей Бюльбюля, Мавзолей Моллы Панаха Вагифа, расстрелянные армянами памятники известным деятелям азербайджанской культуры - Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли, побывают на Джыдыр дюзю.

По словам заведующего музыкальным сектором отдела искусства и нематериального культурного наследия минкультуры Вугара Гумбатова, проект объединил около 30 творческих людей.

"В проекте участвуют деятели искусства из Азербайджана и Турции - композиторы, музыковеды, писатели, фотографы, художники, а также представители других творческих профессий. В ходе трех дней пребывания в городе Шуша участники проекта ознакомятся с его достопримечательностями. По итогам проекта к концу года планируется провести гала-вечер, на котором будут представлены произведения участников проекта, созданные под впечатлениями от визита в город Шуша", - сказал Вугар Гумбатов.

Отметим, что цели проведения данного проекта - через произведения искусства более подробно информировать мировую и местную общественность о совершенном на наших исторических землях вандализме и разрушенных памятниках, а также ближе познакомить с культурным наследием, богатой историей и традициями Азербайджана.