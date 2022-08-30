Азербайджан и Катар развивают литературные связи

Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева в рамках рабочего визита в Доху встретилась с государственным министром Катара, президентом Национальной библиотеки Катара Хамадом Бин Абдулазизом Аль-Кувари, сообщили Trend в пресс-службе МФТКН, передает Day.Az.

На встрече было отмечено, что новые связи сотрудничества между МФТКН и Национальной библиотекой Катара внесут особый вклад в продвижение общечеловеческих ценностей тюркского и арабского мира. Было высоко оценено наличие конструктивных связей МФТКН как с тюркскими государствами, так и с другими странами за годы его деятельности, направленной на развитие культуры народов мира. Также было отмечено, что издание МФТКН книги "Антология азербайджанской женской поэзии" на арабском языке окажет влияние на развитие культурных связей между арабским и тюркским миром. Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития литературных связей.

Во встрече принял участие посол Азербайджана в Катаре Рашад Исмаилов.

В завершение Гюнай Эфендиева посетила Национальную библиотеку Катара и ознакомилась с древними рукописями и книгами, хранящимися в библиотеке.