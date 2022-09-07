В Лос-Анджелесе прошли похороны азербайджанской певицы и актрисы Франгиз Рагимбейли

В Лос-Анджелесе, штат Калифорния (США), прошли похороны известной азербайджанской певицы и актрисы Франгиз Рагимбейли. Кадрами с похорон, как сообщает Day.Az, на своей странице в социальной сети поделился ведущий Сахавет Нур.

Отметим, что Франгиз Рагимбейли скончалась 16 августа от сердечного приступа.

Франгиз Рагимбейли родилась в 1960 году в селе Шишпапаглар Агдамского района. Широкую популярность ей принесла роль Севды в фильме "Bəxt üzüyü" (Обручальное кольцо) режиссера Рамиза Азизбейли. В 1993 году Рагимбейли переехала в США.

В 2017 году по приглашению заслуженного артиста Азербайджана Таира Иманова Франгиз Рагимбейли приехала в Азербайджан для съемок в роли Севды в фильме "Bəxt üzüyü-2".