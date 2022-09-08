Украинские вокалисты выступят в Баку

18 сентября традиционно произведением Узеира Гаджибейли Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета откроет свой 114-й театральный сезон. Вниманию публики будет представлена опера "Лейли и Меджнун", сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Далее, в рамках XIV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, на сцене театра будет показан 22 сентября балет "Семь красавиц" Гара Гараева, а 24 сентября состоится показ оперы "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини с участием украинских вокалистов - ведущего солиста Национальной оперы Украины, заслуженного артиста Украины Дмитрия Иванченко (партия графа Альмавивы), солиста Одесского национального академического театра оперы и балета, лауреата международных конкурсов вокалистов Богдана Панченко (партия Фигаро). В спектакле также примут участие ведущие солисты Азербайджанского театра оперы и балета - народные артисты Али Аскеров (партия Базилио), Акрам Поладов (партия доктора Бартоло), заслуженная артистка Инара Бабаева (партия Розины) и другие.

Дирижировать оперой будет главный дирижер театра, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев.

В новом театральном сезоне, как и в прошлых сезонах, запланированы премьеры оперных и балетных спектаклей, а также выступления приглашенных дирижеров, грандов оперного и балетного искусства.