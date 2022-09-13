В рамках выставки в Шуше состоялась презентация книги академика Теймура Керимли

В культурной столице нашей страны - Шуше открылась выставка, посвященная творчеству дочери последнего правителя Карабахского ханства, выдающейся поэтессы, общественного деятеля, художницы и благотворителя - ханской дочери Натаван. В экспозиции представлены рукописи и печатные экземпляры ее произведений, рисунки, научные труды о ее творчестве.

Как сообщили Day.Az в Национальной Академии наук Азербайджана, особый интерес у посетителей выставки вызвала "Цветочная тетрадь" Хуршидбану Натаван, хранящаяся в фонде Института рукописей.

В рамках выставки состоялась презентация книги "Шушанаме" академика Теймура Керимли.

Министр культуры Анар Керимов, председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Ганира Пашаева, председатель Союза писателей Анар, вице-президент НАНА Иса Габиббейли высоко оценили книгу, высказали свои мнения о ней.

Затем перед домом ханской дочери состоялось первое торжественное заседание в связи с восстановлением деятельности "Меджлиси-унс", действовавшим во второй половине XIX века в Шуше под покровительством Хуршидбану Натаван с участием известных поэтов и музыкантов Карабаха, и сыгравшем исключительную роль в формировании литературной среды региона.

На заседании с участием молодых литераторов всего тюркского мира, наряду с представителями правительства и видными деятелями литературы нашей республики, выступили академик Теймур Керимли и профессор Рагуб Керимов.

Профессор Рагуб Керимов в своем выступлении подробно проинформировал о культурно-литературной среде Карабаха XIX века, и литературной и общественной деятельности Хуршидбану Натаван.

На мероприятии члены восстановленного "Меджлиси-унс" прочитали стихи, посвященные Карабаху - Шуше.

Отметим, что в рамках распоряжений Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "Об объявлении 2022 года "Годом города Шуша" и "О проведении 190-летия Хуршидбану Натаван" в Шуше был проведен цикл мероприятий, посвященных творчеству поэтессы.