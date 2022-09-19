https://news.day.az/culture/1496479.html В США открылась выставка итальянского художника, демонстрирующая армянский вандализм в Карабахе
В США открылась выставка итальянского художника, демонстрирующая армянский вандализм в Карабахе
В Филадельфии, штат Пенсильвания, США, прошла фотовыставка известного итальянского фотографа Фабрицио Конти Aghdam Delenda .
Как передает Day.Az, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в США.
На выставке, в которой приняли участие члены городского совета Филадельфии, были представлены фотографии, свидетельствующие о полном разрушении Арменией ряда азербайджанских городов.
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