В США открылась выставка итальянского художника, демонстрирующая армянский вандализм в Карабахе

В Филадельфии, штат Пенсильвания, США, прошла фотовыставка известного итальянского фотографа Фабрицио Конти Aghdam Delenda .

Как передает Day.Az, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в США.

На выставке, в которой приняли участие члены городского совета Филадельфии, были представлены фотографии, свидетельствующие о полном разрушении Арменией ряда азербайджанских городов.