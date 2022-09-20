В Бакинской музыкальной академии состоялся мастер-класс

В рамках XIV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли в Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялся мастер-класс известного педагога, профессора Высшей парижской школы музыки имени Альфреда Корто, лауреата международной премии им. Ипполитова-Иванова, кавалера французского Ордена Искусства и литературы Рены Шерешевской.

Как сообщили Day.Az в БМА, в начале мероприятия перед гостями и участниками мастер-класса выступила народная артистка Азербайджана, проректор БМА по международным связям и социальным вопросам, профессор Егяна Ахундова. Она поприветствовала Рену Шерешевскую на родной земле, выразив всеобщую радость встрече с ней.

В свою очередь, Рена Шерешевская, поблагодарив за теплый прием, поделилась со слушателями фактами своей биографии.

В мастер-классе приняли участие талантливые молодые исполнители - ученики Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля Али Велиев и Ряван Пашазаде, а также студенты Бакинской музыкальной академии им У. Гаджибейли Рашид Бехбутов и Али Адыгезалов. В их исполнении прозвучали Сонаты NN18, 21 Людвига Ван Бетховена, Скерцо N1 Фридерика Шопена, этюд-картина op.39 N6 Сергея Рахманинова.

В ходе мастер-класса Р.Шерешевская делилась с коллегами своим опытом и знаниями. Она не раз подчеркивала высокий уровень подготовки юных музыкантов и благодарила преподавателей за прекрасную профессиональную работу. Процесс работы Р.Шерешевской с каждым исполнителем характеризовался большой тщательностью. Музыкант обращала внимание на мельчайшие детали и нюансы, демонстрируя наиболее простые способы решения тех или иных исполнительских задач. Отдельное внимание Р.Шерешевская уделяла истории создания произведения, особенностям его художественного содержания, обращая внимания пианистов на символический смысл каждого созвучия и мелодического оборота. В процессе многочасового мастер-класса молодые и опытные исполнители смогли узнать много нового и интересного.