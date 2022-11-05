В Центре мугама прошел концерт народной артистки России Надежды Крыгиной

В Международном центре мугама состоялся концерт народной артистки Российской Федерации Надежды Крыгиной и государственного академического русского народного ансамбля им.Л.Зыкиной "Россия".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, концерт, приуроченный ко Дню народного единства, был организован Русским домом в Баку, Министерством культуры РФ при поддержке посольства России в Азербайджане. Концерт посетили первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, представители посольства России, дипломатического корпуса ряда стран, видные деятели искусства, культурная интеллигенция, представители Русской православной церкви, СМИ.

Мероприятие приветственным словом открыл посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

Затем Надежда Крыгина поблагодарила организаторов и всех присутствующих за теплый и радушный прием.

Далее народная артистка Надежда Крыгина и квинтет исполнили русские песни "Какая песня без баяна", "Веселая кадриль", "Верила, верила, верю", "Косынка" и многие другие.

Мероприятие прошло при аншлаге, бакинская публика не отпускала народную артистку со сцены, приглашая овациями выступить на бис.