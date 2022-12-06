Азербайджанский дирижер примет участие в международном форуме в Китае

Музыкальный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев примет участие в международном форуме исполнительских искусств (Beijing Forum for Performing Arts 2022). Об этом сообщил Trend сам дирижер, передает Day.Az.

Форум под названием "Восстановление исполнительских искусств - Традиции и инновации" пройдет в Пекине (Китай) 8-9 декабря.

В его рамках планируется выступление музыкальных руководителей и директоров самых известных оперных театров мира. Среди них - генеральный директор театра Ла Скала Доминик Мейер, генеральный директор Сиднейского оперного театра Луиз Херрон, артистический директор Эдинбургского международного фестиваля Франческа Хеги, артистический директор Финского национального оперного театра Лилли Паасикиви, генеральный директор оперного театра Сан-Франциско Мэтью Шилвок, директор Карнеги-холл Клайв Гиллинсон, художественный руководитель Венской Фольскопер Лотте де Беер, генеральный директор оперного театра Карло Феличе Клаудио Ораци и исполнительный директор Нового Национального театра Токио Тадаяки Фуджино.

Азербайджанский дирижер Эйюб Гулиев участвует в форуме по приглашению президента Национального центра исполнительских искусств Китая (NCPA) Нинг Ванга, который лично откроет форум 8 декабря.

В тот же день состоится онлайн-выступление Эйюба Гулиева, который расскажет о творческой деятельности азербайджанского театра в постпандемический период, и в частности о последних проектах - новых постановках балетов "Низами", "Бабек" и первой барочной оперы в репертуаре театра "Орфей и Евридика".

Отметим, что Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета в сентябре 2022 года стал официальным членом Всемирного центра исполнительских искусств (WCPA) по инициативе и приглашению Национального центра Китая исполнительских искусств (NCPA).