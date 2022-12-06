В Баку почтили память Ахмеда Бакиханова

В связи со 130-летием со дня рождения народного артиста Азербайджана, видного представителя азербайджанской музыкальной культуры, мастера игры на таре, педагога Ахмеда Бакиханова (1892 - 1973 годы) представители общественности, видные деятели культуры и искусства посетили II Аллею почетного захоронения в Баку и почтили его память, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Художественный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов, народный артист Агаверди Пашаев отметил, что Ахмед Бакиханов всю свою жизнь посвятил музыкальной культуре Азербайджана.

"Ахмед Бакиханов прошел славный творческий путь, его деятельность была разносторонней и плодотворной. Бакиханов внес большой вклад в сокровищницу музыкального искусства Азербайджана, воспитал целое поколение исполнителей на таре. Я могу назвать себя счастливым человеком, потому что был знаком с ним, учился в его классе", - сказал Агаверди Пашаев.

Сын Ахмеда Бакиханова - композитор, народный артист Азербайджана Тофиг Бакиханов поделился воспоминаниями об отце.

"Отец дружил с Узеиром Гаджибейли и Муслимом Магомаевым-старшим. В период когда Магомаев был музыкальным руководителем Азербайджанского радиоцентра, Ахмед Бакиханов выступал в эфире в качестве солиста. В 1929 году был создан ансамбль народных инструментов, где Ахмед Бакиханов собрал самых сильных исполнителей. С 1938 года деятельность ансамбля была ненадолго приостановлена, а в 1941 году по инициативе Узеира Гаджибейли - восстановлена", - сказал Тофиг Бакиханов.

Говоря о вкладе Ахмеда Бакиханова в дело осуществления нотной записи азербайджанских ритмических мугамов, Тофиг Бакиханов подчеркнул, что в 1968 году был издан сборник "Азербайджанские ритмические мугамы".

Тофиг Бакиханов выразил признательность государству за внимание к творчеству и наследию Ахмеда Бакиханова.

Отметим, что Ахмед Бакиханов родился 5 сентября 1892 года в Баку. Педагогическую деятельность начал с 1920 года. В 1920-30-х годах создал ряд музыкальных ансамблей. С 1930 года по приглашению видного азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли начал преподавать мугам в Азербайджанской государственной консерватории (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли).

Ахмед Бакиханов до конца жизни был руководителем созданного им ансамбля народных инструментов. Этот ансамбль выступал с большими концертными программами с такими мастерами мугама, как Сеид Шушинский, Гусейнгулу Сарабский, Джаббар Гаръягдыоглу, Зульфугар Адигезалов и другие.

Бакиханов составил программу по мугаму для музыкальных школ. Является автором-составителем сборников "Азербайджанские народные рэнги", "Азербайджанские ритмические мугамы", "Мугам, песня, рэнг".

Скончался 26 марта 1973 года.