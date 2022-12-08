Творчество Бюльбюля духовно сближает народы Азербайджана и России

Творческое наследие Бюльбюля объединяет Азербайджан и Россию, духовно сближает народы двух стран.

Об этом заявил ТАСС посол Азербайджана в РФ, сын оперного певца Полад Бюльбюльоглу на открытии выставки "Азербайджанский соловей", посвященной 125-летию со дня рождения народного артиста СССР Бюльбюля, передает Day.Az.

"Бюльбюль был связан с Россией. Он - народный артист Советского Союза, лауреат Сталинской премии, кавалер двух орденов Ленина. Бюльбюль - человек, который много сделал не только для развития азербайджанской культуры, но и всего СССР. <...> Это тескрепы, которые духовно сближают наши народы. И очень важно проводить именно такие мероприятия, чтобы молодежь об этом узнавала", - отметил он.

Экспозиция открылась в Российском национальном музее музыки. На выставке представлены свыше 200 материалов о жизни и творческом пути знаменитого советского оперного тенора. Благодаря QR-кодам посетители смогут послушать классические оперные арии, народные песни, романсы и арии азербайджанских композиторов в исполнении певца. Бюльбюль (настоящее имя - Муртуза Мешади Рза оглы Мамедов) является одним из основоположников азербайджанского национального музыкального театра. Он также был среди первых советских певцов, прошедших стажировку в миланском театре "ЛаСкала". На протяжении более чем 40 лет Бюльбюль являлся солистом Азербайджанского театра оперы и балета им. М.Ф. Ахундова.