Как прошли новогодние праздники в Азербайджанском музыкальном театре

Новый год - особенный праздник в ожидании чуда. Ждут его и взрослые, и дети. Для детей - это один из любимых праздников. Им как никому хочется прикоснуться к чуду. Это время красивой, доброй сказки, которая приходит в каждый дом. В этот период мы можем с легкостью почувствовать себя героями сказок. И, конечно же, все малыши с нетерпением ждут наступления новогодних праздников, ведь это время обычно запоминается изобилием самых разных сладостей и удивительными подарками. Новый год всегда вселяет в нас надежду на лучшее, дарит множество подарков и приятных эмоций.

Новогодние праздники в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре c 27 декабря по 4 января запомнились яркими представлениями с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках праздничных мероприятий были также представлены социальные проекты - встречи с героями 44-дневной Отечественной войны - живыми примерами для подрастающего поколения. Также спектакли бесплатно посетили дети шехидов, героев Карабахской войны и малообеспеченных семей.

Праздничные дни прошли очень весело и интересно, подарив малышам самые позитивные эмоции.