Бакинская музыкальная академия провела праздничный концерт

Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли отметила День молодежи Азербайджана, сообщает Day.Az.

В концертной программе, подготовленной доктором философии по искусствоведению, старшим преподавателем БМА Алёной Инякиной, прозвучали как классические, так и эстрадные, джазовые произведения азербайджанских, русских и зарубежных композиторов. В ходе мероприятия в Русском доме Баку Алёна Инякина рассказала об истории праздника, о целях и задачах современной азербайджанской молодежи, о целой плеяде молодых талантов, которые в настоящее время проходят обучение в БМА.

"Азербайджанская молодежь очень талантлива. В целях поддержки одаренной молодежи, как известно, была учреждена специальная стипендия Президента Азербайджанской Республики. И нам очень приятно осознавать, что наша академия в числе лидеров среди ВУЗов страны по количеству президентских стипендиантов", - отметила Алена Инякина. В концерте приняли участие концертмейстер БМА Ульвия Алиева, солистка Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева Рената Абубекирова, студенты и выпускники БМА, ученики школы-студии БМА и Музыкальной школы имени Бюльбюля.

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