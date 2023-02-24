В Музее Независимости Азербайджана в Баку прошло мероприятие под названием "Мой дух остался в Ходжалы", посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщает Day.Az.

В экспозицию вошли работы известных азербайджанских художников и скульпторов - народных художников Ханлара Ахмедова и Ашрафа Гейбатова, а также Закира Ахмедова, Джалила Гаръягды, Наримана Тагиева, Юсифа Мирзы, Эльнары Ханларовой. Были представлены образцы из личной коллекции Ислама Абдуллаева и хранящиеся в фондах музея произведения Рахиба Гараева, Джавида Байрамлы и Назима Мамедова, посвященные Ходжалинскому геноциду.

В ходе мероприятия состоялась презентация произведений "Духи Ходжалы" и серии "Силуэты войны", подаренных Музею Независимости Азербайджана художником Юсифом Мирзой.

Напомним, что Ходжалинский геноцид вошел в историю как одна из крупнейших трагедий XX века, является самой кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой армянскими агрессорами против азербайджанцев. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские воинские формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка Советской Армии, дислоцированной в городе Ханкенди, предприняли вооруженное нападение с целью массового истребления мирного населения города Ходжалы. Город с населением в семь тысяч человек был полностью разгромлен, а его жители подверглись геноциду. В результате были зверски убиты 613 человек, среди которых 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, 132 ребенка - одного из них, искалечены 487 человек, 1275 человек были взяты в заложники, судьба 150 из которых не известна до сих пор. В ходе геноцида с невообразимой жестокостью было убито 56 человек, люди были сожжены заживо и подвергнуты страшным пыткам.