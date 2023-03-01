В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошел "Вечер органной музыки", посвященный памяти жертв Ходжалинского геноцида, а также памяти жертв разрушительного землетрясения в Турции, сообщает Day.Az.

На мероприятии выступили студенческий хор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (дирижер - заслуженная артистка Азербайджанской Юлизана Кухмазова) и камерный оркестр Академии (дирижер - Узеир Мамедов).

Солисты программы - заслуженный артист Азербайджана Ильхам Назаров (контратенор), лауреаты республиканских и международных конкурсов Нигяр Мамедова (орган), Сабина Оруджева (орган), Шафаг Абдуллаева (орган), Сафура Асланова (сопрано), Севиндж Мирзали (кяманча) и Нахид Мамедов (тар).

В программе прозвучали произведения азербайджанских и европейских композиторов.

Исполненные сочинения своим пронзительным лиризмом, нежностью тронули слушателей до глубины души. Звуки тара, кяманчи, органа словно волны, касались слушателей, окутывая в чувственную и проникновенную музыку.

Необыкновенное удовольствие публике доставило выступление заслуженного артиста Ильхама Назарова. Певец - обладатель редкого тембра голоса, и поэтому каждое его выступление вызывает огромный интерес у меломанов.

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