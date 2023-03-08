Азербайджанский фильм завоевал три награды на кинофестивале во Франции

Полнометражный художественный фильм "Mərmər soyuğu" (Холод мрамора) завоевал три награды 29-го Международного фестиваля азиатского кино (Festival International des Cinémas d'Asie), сообщили Day.Az в пресс-службе киностудии Азербайджанфильм им. Джафара Джаббарлы.

Церемония награждения Международного фестиваля азиатского кино прошла во французском городе Везуль.

Кинокартина "Mərmər soyuğu" совместного производства киностудии Азербайджанфильм, Общественного телевидения (İctimai TV), Baku Media Center и французской компании Arizona Films при поддержке Министерства культуры Азербайджана завоевал три награды - "Большой приз международного жюри", "Приз жюри NETPAC" и "Приз жюри Марка Хааза". На фестивале фильм представил режиссер Асиф Рустамов.

Фильм повествует об отношениях невезучего художника и его возлюбленной. Вернувшийся домой после заключения отец пытается вмешаться в жизнь сына.

Генеральный продюсер фильма - Арзу Алиева, авторы сценария - Асиф Рустамов и Рулоф Ян Миннебо (Нидерланды), режиссер - Асиф Рустамов, операторы-постановщики - Огтай Намазов и Адиль Аббасов, художник-постановщик - Рафиг Насиров, продюсеры - Фариз Ахмедов, Орман Алиев и Гийом де Сейль, креативный продюсер - Ирада Багирзаде.

В главных ролях: народный артист Гурбан Исмаилов, актеры Эльшан Аскеров, Натаван Аббаслы.

Отметим, что фильм "Mərmər soyuğu" также будет участвовать в международной конкурсной программе 27-го Международного кинофестиваля в Софии, который пройдет в столице Болгарии 16-31 марта.

Мировая премьера кинокартины "Mərmər soyuğu" состоялась в ноябре 2022 года на Таллинском кинофестивале "Тёмные ночи". В основной конкурсной программе картина завоевала награду в категории "Лучший актер" (Гурбан Исмаилов). В 2022 году фильм участвовал в 53-м Индийском международном кинофестивале в Гоа и 16-м Евразийском международном кинофестивале. На последнем фестивале фильм был удостоен награды в категории "Лучший режиссер" (Асиф Рустамов).