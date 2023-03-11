В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка «Седьмое небо»

10 марта в Азербайджанском национальном музее ковра состоялось открытие персональной юбилейной выставки заслуженного художника Азербайджана Инны Костиной "Седьмое небо".

Как передает Day.Az, на выставке представлены авторские картины на тонком шелке, являющиеся основным направлением творчества автора - образцы искусства батика, а также живопись и инсталляция. В экспозицию вошли 14 работ художницы, отличающейся индивидуальным стилем, отражающим ее загадочный внутренний мир и большую привязанность к родному Азербайджану.

Среди произведений, созданных Инной Костиной с огромной любовью и творческой самоотдачей, нашлось место и для работ, носящих инклюзивный характер. Как известно, Азербайджанский национальный музей ковра вот уже несколько лет проводит в жизнь инклюзивные программы, направленные на привлечение посетителей данной категории. На нынешней выставке представлены небольшие образцы батика, выполненные художницей с учетом особенностей тактильного восприятия и созданные специально для слабовидящих. Технология их изготовления несколько отличается от обычного батика: резервирующий слой здесь имеет большую толщину, чем обычно, в результате чего рисунок, нанесенный на ткань, можно воспринять на ощупь. Эти образцы сопровождаются этикетажем, выполненным шрифтом Брайля на азербайджанском и английском языках.

Гостям выставки был представлен изданный музеем каталог работ художницы на трех языках - азербайджанском, английском и русском.

Куратором проекта является Ширин Меликова, директор Азербайджанского национального музея ковра.

Выставка продлится до 10 апреля.