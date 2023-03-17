Творец, отдавший поэзии всего себя – памяти народного поэта Самеда Вургуна

В Доме-музее Самеда Вургуна в Баку прошло литературно-художественное мероприятие, посвященное 117-летию со дня рождения народного поэта Азербайджана, драматурга и общественного деятеля Самеда Вургуна (1906-1956), передает Day.Az.

Мероприятие посетили видные общественные деятели, представители министерства культуры Азербайджана, известные деятели искусства и литературы, представители творческой молодежи.

На вечере директор Дома-музея Самеда Вургуна - Вургун Векилов отметил, что Дом-музей был открыт в октябре 1975 года по инициативе общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

"Текущий год в Азербайджане объявлен "Годом Гейдара Алиева". В этом году Домом-музеем будут подготовлены и проведены различные мероприятия", - сказал он.

Председатель правления Благотворительного общественного объединения "Газах", профессор Ильхам Пирмамедов в своем выступлении подчеркнул, что еще со школьной скамьи знаком с творчеством Самеда Вургуна.

"Самед Вургун - видный представитель азербайджанской литературы. Одной из самых важных черт его личности была человечность", - сказал Пирмамедов.

Заслуженный деятель искусств, главный редактор журнала "Азербайджан" Интигам Гасымзаде отметил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев высоко ценил творчество Самеда Вургуна.

"Самед Вургун был выдающейся личностью, человеком с большим сердцем. Его творчество, поэзия, его личность никогда не будут забыты", - сказал Гасымзаде.

Первый омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова в своем выступлении подчеркнула, что Самед Вургун - истинно народный поэт, а также поделилась воспоминаниями о его дочери Айбениз Векиловой, хранительнице наследия Самеда Вургуна.

"Она была большим общественным деятелем, объединяла вокруг себя любителей искусства", - добавила Сулейманова.

На мероприятии было рассказано о важной роли Самеда Вургуна в литературе Азербайджана, которую он обогатил своим творчеством.

На вечере были прочитаны стихи Самеда Вургуна, которые трогают сердца до глубины души. Поэт, переводчик Фикрет Кязымов представил вниманию собравшихся свой перевод на русский язык стихотворения Самеда Вургуна "Şair, nə tez qocaldın sən!" (Поэт, как быстро постарел ты!).

Далее на мероприятии были представлены музыкальные номера. В программе выступили заслуженный артист Азербайджана, оперный певец Ильхам Назаров, пианисты Джавад Афрасияб и Ниджат Асланов, скрипачка Умида Абасова, пианист Вургун Векилов.

В исполнении музыкантов прозвучали сочинения Вагифа Мустафазаде, Севды Ибрагимовой, Саида Рустамова, Азера Дадашева, Гара Гараева.

Глубокая поэзия Самеда Вургуна, лирическая музыка, теплые воспоминания о поэте, его детях сделали вечер очень трогательным и глубоким по содержанию.

Отметим, что Самед Вургун - творец, отдавший поэзии всего себя, без остатка. Поэт выбрал себе псевдоним Вургун, и это не случайно. Он был влюблен - в Родину, родную землю, во всю красоту мира, в людей с добрым сердцем. Самед Вургун - автор более двухсот стихотворений, поэм, пьес и драматических произведений, по его произведениям сняты фильмы и поставлены спектакли. Он также перевел на азербайджанский язык ряд произведений мировых классиков.