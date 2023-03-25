Концерт в Зале камерной и органной музыки «Кара Караев и его студенты»

29 марта при поддержке Министерства культуры в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева будет организован вечер органной музыки под названием "Кара Караев и его студенты".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на концерте, посвященном 105-летию выдающегося композитора Кара Караева, прозвучат произведения композитора.

Билеты можно приобрести на сайте iTicket.az и в кассах города.