Концерт в Зале камерной и органной музыки «Кара Караев и его студенты»
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29 марта при поддержке Министерства культуры в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева будет организован вечер органной музыки под названием "Кара Караев и его студенты".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на концерте, посвященном 105-летию выдающегося композитора Кара Караева, прозвучат произведения композитора.

Билеты можно приобрести на сайте iTicket.az и в кассах города.