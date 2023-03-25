https://news.day.az/culture/1549524.html Концерт в Зале камерной и органной музыки «Кара Караев и его студенты»
Концерт в Зале камерной и органной музыки «Кара Караев и его студенты»
29 марта при поддержке Министерства культуры в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева будет организован вечер органной музыки под названием "Кара Караев и его студенты".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на концерте, посвященном 105-летию выдающегося композитора Кара Караева, прозвучат произведения композитора.
Билеты можно приобрести на сайте iTicket.az и в кассах города.
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