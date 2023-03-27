В Баку выступит композитор Георгий Личели

28 апреля в Оперной студии при Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли в сопровождении симфонического оркестра выступит композитор Георгий Личели.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, симфоническое шоу современного композитора Георгия Личели - это воздействие на все органы чувств - звук, свет, эмоция, вибрация живого звука. Каждая композиция - это целая история. Симфонический оркестр, виртуозный дирижер и сам композитор за роялем заставляют зрителей на полтора часа забыться и затеряться в глубине чувств и эмоций.

Георгий Личели родился в 1982 году в Тбилиси в музыкальной семье. Еще в детстве подрабатывал на концертах помощником звукорежиссера. С отличием окончил музыкальную школу. После - играл в оркестре на скрипке. А в 2004 году уже пробовал создавать собственные мелодии. Спустя 10 лет Личели записывает свои композиции с симфоническим оркестром. Тогда же представляет публике произведение, родившееся в результате глубоких личных переживаний, вызванных расставанием с сестрой. Композиция так и называется - "Сестра". В 2020 году первый неоклассический альбом композитора "Риторика" был презентован на цифровых площадках по всему миру. В музыкальной среде и киноиндустрии Георгия Личели называют новой звездой. И именно в этом жанре - создание саундтреков к фильмам - он выпускает свой второй альбом "Эпика".