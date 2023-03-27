Из Парижа получены копии рукописей дастанов «Асли и Керем» и «Ашуг Гариб»

Исполнительный директор Института рукописей им. Физули НАНА, доктор филологических наук Паша Каримов получил из Парижской национальной библиотеки копии вариантов дастанов "Асли и Керем" и "Ашуг Гариб" , написанных в XIX веке арабской графикой.

Об этом Day.Az сообщили в НАНА.

Отмечено, что первое произведение под названием "Хекаяти Керем" состоит из 157 страниц.

Вторая рукопись является древнейшей копией дастана "Ашуг Гариб". Она состоит из 65 страниц.