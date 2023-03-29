Азербайджанский театр русской драмы примет участие в международном фестивале

С 7 по 16 апреля в Санкт Петербурге пройдет ХХV Международный фестиваль русских театров "Встречи в России".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на cайт фестиваля, культурный форум посвящен 200-летию со дня рождения видного русского драматурга Александра Островского.

Под крышей театра-фестиваля "Балтийский дом" соберутся ведущие театральные коллективы стран СНГ. Азербайджан на фестивале представит Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна. 8 апреля наш театр покажет спектакль "Маскарад" (режиссер - народный артист Азербайджана Александр Шаровский).

Участники фестиваля обсудят спектакли, примут участие в дискуссиях, мастер-классах по сценической речи и актерскому мастерству, занятиях для специалистов постановочной части театра. К юбилею фестиваля откроется фотовыставка спектаклей русских театров государств СНГ "Двадцать пять лет вместе", которая расскажет о самых интересных постановках, созданных за четверть века театрами-участниками.