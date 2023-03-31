Бакинский муниципальный театр представил спектакль "Sən qayıdacaqsan"

Бакинский муниципальный театр представил в Академии государственной пограничной службы постановку "Sən qayıdacaqsan" (Ты вернешься), сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Показ был посвящен 31 Марта - Дню геноцида азербайджанцев.

На мероприятии минутой молчания почтили память жертв геноцида.

Перед демонстрацией спектакля выступил актер театра Исмаил Атакишиев, который от имени коллектива поприветствовал офицерский состав Академии, и отметил, что в истории Азербайджана есть события, которые всегда в памяти народа.

"Эти события нашли отражение в произведениях литературы, музыки, театра, кино, изобразительного искусства. В репертуаре Бакинского муниципального театра есть много спектаклей, посвященных и отражающих значимые события в истории нашей страны, одним из таких спектаклей является постановка "Sən qayıdacaqsan", - сказал Атакишиев.

Далее был представлен спектакль, поставленный по одноименной пьесе заслуженного артиста Бахруза Вагифоглу.

Главные темы постановки - война, ожидания и надежда, которую испытывают близкие тех, кто находится на передовой. "Sən qayıdacaqsan" рассказывает о чаяниях, мечтах тех, кто на передовой защищает Родину, и тех, кто в тылу...

Главная героиня провожает на фронт любимого супруга. Ее жизнь, как и жизнь других героев проходит в каждодневном, мучительном ожидании. Тягостное ожидание на перроне, что приедет поезд, и они вновь увидят своих родных. Седовласый мужчина ждет сына, педагог - своих учеников, молодая девушка - отца. В сердце каждого из них живет надежда, она как луч света, который отгоняет мрачные мысли. Но не каждому герою дано испытать радость встречи, чьи-то судьбы навсегда разъединены...

Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный артист Бахруз Вагифоглу, автор идеи - заслуженная артистка Хусния Мурватова, художник-постановщик - заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров, заведующий музыкальной частью - заслуженный работник культуры Назим Абидов, художник по свету - Тарлан Алескерли, дизайнер - Сабухи Самедов, над созданием костюмов работала Лейла Акперова.

В спектакле заняты заслуженные артисты Хусния Мурватова, Рафиг Ибрагимов, актеры Мехман Абдуллаев, Зульфия Гурбанова, Тогрул Рза, Зульфия Мамедова, Эльчин Мурадов, Ульвия Рза, Фатех Мурадов и Азиза Гашимова.