В Taллине по случаю 100-летия Гейдара Алиева состоялся торжественный концерт под названием “Вечность”

В столице Эстонии Таллине состоялся торжественный концерт под названием "Вечность", посвященный 100-летнему юбилею основателя современного Азербайджанского государства, выдающегося политического и государственного деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az, в мероприятии, организованном в концертном зале "Konsert Di Saal" посольством Азербайджана в Эстонии и Домом Aзербайджана в Таллине при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, приняли участие официальные лица Азербайджана и Эстонии, руководители аккредитованных в этой стране дипломатических представительств, представители местной общественности, различных национальных меньшинств и нашей общины.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Эстонии Анар Магеррамов подчеркнул, что основная цель концерта, посвященного светлой памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, заключается в широкой пропаганде в Эстонии, являющейся членом Европейского Союза, азербайджанской культуры и жемчужин национальной музыки нашей страны.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов говорил о непревзойденных и неоценимых заслугах общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева в деле, укрепления и развития независимого государства, поделился воспоминаниями о нем. Председатель комитета отметил, что цель проводимого мероприятия заключается во внесении вклада в дальнейшее укрепление сотрудничества между двумя странами в области культуры.

Председатель межпарламентской группы дружбы Эстония-Азербайджан Рина Солман назвала проведение в Таллине 100-летнего юбилея общенационального лидера нашего народа важным событием в истории двух стран, сказала, что прекрасный музыкальный вечер служит дальнейшему развитию культурных связей между нашими странами и обстоятельному ознакомлению эстонского зрителя с азербайджанской национальной музыкой.

Затем с участием Нарвского симфонического оркестра под управлением народного артиста Азербайджана Ялчина Адыгезалова в исполнении народной артистки, ханенде Назакет Теймуровой, заслуженного артиста, тариста Алиаги Садиева, солистки Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Фатимы Джафарзаде прозвучали произведения азербайджанских композиторов, а также мировых классиков.

После концерта председатель комитета вручил бывшему министру иностранных дел Эстонии Кристийне Оюланд медаль Азербайджанской Республики "За заслуги в диаспорской деятельности", которой она была удостоена за вклад в расширение азербайджано-эстонских дружественных связей. Кристийна Оюланд, сердечно поблагодарив за присуждение ей столь высокой государственной награды, выразила уверенность в том, что нынешнее мероприятие придаст импульс дальнейшему развитию отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами.

От имени комитета художественному руководителю Нарвского симфонического оркестра Анатолию Щуре и эстонскому политику азербайджанского происхождения Зулейхе Исмайловой были вручены памятные подарки.

В рамках поездки сотрудников комитета в Эстонию концертная программа по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева была организована и в городе Нарва.

Концертные программы с интересом были встречены зрителями.

Председатель комитета, посетив галерею живущего в Эстонии азербайджанского художника Ровшана Нура, только что открывшуюся в рамках "Года Гейдара Алиева", ознакомился с представленной здесь выставкой.